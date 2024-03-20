Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyespor\'u deplasmanda yendi

Salon: Kepez Turgut Özal
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Burak Aktaş, Çağatay Taşkın
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Henderson 26, Günesh Denise Karaoğlan 18, Lucet 6, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu, Niray Sena Aral, Arzu Asiye Özdemir 5, Helin Boybeyi 3, Elif Emirtekin 5
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 17, Coulibaly 18, Eda Şahin, Wallace 18, Fluker 11, Gülfer Tokatlı 2, Efsun Çelik 2, İpek Garip, Elif Burulday
1. Periyot: 9-9
Devre: 37-28
3. Periyot: 43-48
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u deplasmanda 68-63 yendi.
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Koçarlı Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol takımı, Aydın il birinciliği kupasını Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile paylaştı. Başkan Kaplan, takıma başarılar dileyerek Türkiye finallerinde temsil etme şansı yakaladıklarını belirtti.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde inşa edilen 2 tenis kortu ve 150 kişilik tribünlü futbol sahasını törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, açılışta yaptığı konuşmada, bu alanın geçmişte boş bir hafriyat sahası olduğunu belirterek, buraya buz pisti ve diğer hizmet alanlarının da ekleneceğini söyledi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Beşiktaş BOA, evinde konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 94-70 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇBK Mersin'i 99-88 yendi. Maçın salonu Servet Tazegül'de oynandı ve hakemler Murat Ciner, Ozan Gönen ve Metehan Alaçam'dı. Galatasaray Çağdaş Faktoring takımından McCowan 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. ÇBK Mersin takımından ise Kiss 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Ay-yıldızlılar, yarın Budapeşte'ye yapacağı yolculuk öncesindeki son antrenmanını yapacak. A Milli Takım kafilesi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirildi. Sivasspor, antrenmanın bir bölümünde ısınma hareketleri yaparken, koordinasyon ve şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecekler.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, konuk ettiği Galatasaray Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 99-88 yenildi. Galatasaray, maçın ilk periyodunu 19-22 önde tamamladı ve devreyi 47-53 önde geçti. Maçın sonunda ise skor 68-68 berabere kaldı. ÇBK Mersin'de Kiss 20 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Galatasaray'da Mccovan 19 sayıyla öne çıktı.
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