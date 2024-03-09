Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsus Spor'u mağlup etti - Son Dakika
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Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsus Spor'u mağlup etti

Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsus Spor\'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 87-79 yendi. Maçın ilk periyodu 22-20, devre arası 34-37 ve üçüncü periyot ise 60-66 sonuçlandı.

09.03.2024 17:21  Güncelleme: 17:25
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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Almina Kocabaş, Batuhan Mert Gül

İlkem Yapı Tarsus Spor: Palenikova 18, Cave 16, Davis 2, Yağmur Bul 2, Robinson 26, Kübra Erat 3, Büşra Akgün 12, Merve Aygül Bostancı

Bursa Uludağ Basketbol: Coulibaly 10, Carter 35, Eda Şahin 8, Wallace 16, Fluker 18, Gülfer Tokatlı, Efsun Çelik

1. Periyot: 22-20

Devre: 34-37

3. Periyot: 60-66

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 87-79 yendi.

Kaynak: AA

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