Rektör Kılavuz BUÜ'lü sporcuları ağırladı - Son Dakika
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Rektör Kılavuz BUÜ'lü sporcuları ağırladı

29.07.2022 15:48
Rektör Kılavuz BUÜ'lü sporcuları ağırladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'na katılarak Türkiye'yi ve Üniversiteyi en iyi şekilde temsil eden sporcuları ağırladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'na katılarak Türkiye'yi ve Üniversiteyi en iyi şekilde temsil eden sporcuları ağırladı.

Ziyarette BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, BUÜ SKS Daire Başkanı Mehmet Aydemir, Spor Müdürü Öğr. Gör. Tuncer Topsaç, SUR YAPI MARKA AVM Yatırım Ortakları Temsilcisi Mustafa Dinçer, AVM Müdürü Murat Tokdoğan, Avrupa Şampiyonu Zafer Şayık, Avrupa 3.sü Aydın Aslan ve Muhammed Sait Öncül yer aldı.

Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'nda elde edilen derecelerin kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Gençlerimizin spor, sanat ve diğer aktivitelerde yer almasını her zaman destekledik. Üniversitemizin köklü bir sporcu hazırlama ve organizasyon oluşturma becerisi var. Bunu yıllar içerisinde çok defa ispatladık. Ayrıca, öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreçleri içerisinde sosyal ve kültürel anlamda bir etkinliğin içerisinde bulunmaları çok güzel bir olay. Bunu profesyonel olarak yapan gençlerimiz ise bizleri ayrıca memnun ediyor. Yaptıkları işlerde başarılı olduklarını gördüğümüzde ise mutluluğumuz katlanıyor. Ülkemizi, Milletimizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek başta Avrupa Şampiyonluğu olmak üzere çeşitli dereceler elde eden gençlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Onlara yol gösteren, profesyonel olarak eğiten ve destek veren hocalarımıza ve idari personelimize de teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı ise öğrencilere en iyi ve kaliteli eğitimi verebilmek, onları nitelikli spor müsabakalarına dahil edebilmek için yoğun bir çalışma temposu içerisinde yer aldıklarını vurguladı. SKS Daire Başkanı Mehmet Aydemir de sporcuların organizasyonlara eksiksiz şekilde katılmaları için ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini söyledi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Ahmet Saim Kılavuz, Rektör, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rektör Kılavuz BUÜ'lü sporcuları ağırladı - Son Dakika

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