Belediyesporlu Aydoğan'dan Avrupa Şampiyonası'nda çifte başarı - Son Dakika
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Belediyesporlu Aydoğan'dan Avrupa Şampiyonası'nda çifte başarı

Belediyesporlu Aydoğan\'dan Avrupa Şampiyonası\'nda çifte başarı
10.07.2026 15:45  Güncelleme: 15:47
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arya Aydoğan, Polonya'da düzenlenen 25. Avrupa Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonaları'nda 16 yaş altı kızlar kategorisinde bir ikincilik ve bir üçüncülük kazanarak çifte madalya elde etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arya Aydoğan, Polonya'da gerçekleştirilen 25. Avrupa Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonaları'nda çifte başarı elde etti.

Polonya'nın Rzeszw kentinde düzenlenen Avrupa Yaş Grupları Hızlı Satranç Şampiyonası'nda, 33 ülkeden toplam 939 sporcu U8, U10, U12, U14, U16 ve U18 kategorilerinde mücadele etti. Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda ise toplam 916 sporcu yarıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor satranç altyapısının başarılı sporcularından Arya Aydoğan da şampiyonanın 16 yaş altı kızlar kategorisinde ülkemizi başarıyla temsil etti. WCM Arya Aydoğan, ilk olarak yer aldığı hızlı satranç şampiyonasını namağlup tamamladı. 9 tur sonunda 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Büyükşehir Belediyesporlu Aydoğan, şampiyonayı birinciyle aynı puanda tamamladı ve eşitlik bozma puanları sonucunda ikinci oldu.

Yıldırım satrançta ise 18 maçta 13 puan toplayan milli sporcumuz, tek yenilgisini son turda alarak şampiyonluğu yalnızca 1 puan farkla kaçırdı. Belediyesporlu sporcu, böylece Avrupa Şampiyonası'nı bir ikincilik, bir üçüncülükle tamamlayarak ülkemize çifte sevinç yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, şampiyonada çifte madalya başarısı elde ederek Bursa'yı gururlandıran Belediyesporlu Arya Aydoğan'ı tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Belediyesporlu Aydoğan'dan Avrupa Şampiyonası'nda çifte başarı - Son Dakika

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