Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursaspor 1. Lig'e Yükseldi

20.04.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi ve tüm profesyonel liglerde şampiyon olan ilk takım unvanını kazandı.

Nesine 2. Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselen Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyonluk yaşayan ilk ekip ünvanını??????? elde etti.

Akınspor, Acar İdman Yurdu, Demirçelikspor, İstiklalspor ve Pınarspor'un 1963 yılında birleşerek kurduğu, beyazını Uludağ'ın karından, yeşilini Bursa Ovası'ndan alan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, adeta küllerinden doğuyor.

Süper Lig'de 2009-10 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden yeşil-beyazlılar, mali sıkıntıların ardından 2018-2019 sezonunda küme düştü.

Bursa temsilcisi, kötü sürecin ardından gidişatı durduramayarak 3. Lig'e kadar geriledi.

Başkan Enes Çelik yönetimi başarıyı getirdi

Bursaspor'un mali ve sportif başarısızlıklar, yönetimde istikrarırn sağlanamamasına da neden oldu.

Son olarak Enes Çelik'in başkanlığında maddi bağış kampanyalarıyla taraftarı da arkasına alan yönetim, uzun süre kapalı kalan transfer tahtasını açtı.

Maddi destek şampiyonlukları getirdi

Bursaspor, yapılan transferlerle 3. Lig'i en yakın takipçisinin 10 puan önünde zirvede bitirdi.

Kadrosunu 2. Lig'de de güçlendirmeye devam eden yeşil-beyazlılar, şampiyonluğun en büyük adayı olarak sezona başladı.

Taraftar desteği ve yakalanan havayla Bursa temsilcisi, 2. Lig'de de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig'e yükseldi.

Profesyonel liglerin tamamında şampiyon oldu

Bursaspor, bu süreçte profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan tek takım ünvanını da aldı

Türk futbolunun zirvesi Süper Lig'de de şampiyon olan Anadolu'nun köklü kulübü, en düşük lig olan 3. Lig'de de kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Yeşil-beyazlılar, 1966-1967 ve 2005-2006 sezonlarında da 1. Lig'i şampiyon tamamladı.

İç sahadaki tüm maçlar kapalı gişe oynandı

Bursaspor'un bu süreçteki en dikkati çeken özelliği, taraftarın iç saha maçlarına gösterdiği ilgi oldu.

Alt liglerde mücadele etmesine rağmen Bursa'daki maçların neredeyse tamamı 40 bini aşkın taraftar desteğiyle oynandı.

Bursaspor'un dün oynanan ve 2. Lig'de şampiyonluğunu ilan ettiği Somaspor maçını ise 45 bin 450 taraftar izledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı

Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 12:45:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.