Bursaspor, 2024-2025 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Spor

Bursaspor takımı, 2024-2025 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne yaklaşık 2 bin kadar yeşil-beyazlı taraftar geldi.

Bursaspor, yeni sezonun hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde koordinasyon hareketleri yapan futbolcular, çalışmayı pas oyunlarıyla tamamladı.

Antrenmana 2 bine yakın yeşil-beyazlı taraftar katılırken Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetimi de takip etti.

Yeşil-beyazlı takım, yeni sezon çalışmalarına yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA