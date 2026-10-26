Bursaspor 28 puanla lider, Iheanacho 16 golle Bandırmaspor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Bursaspor 28 puanla lider, Iheanacho 16 golle Bandırmaspor'u ağırlayacak

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Trendyol 1. Lig'de 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Bursaspor, 28 puanla lider durumda. Kelechi Iheanacho 16 golle gol krallığında zirvedeyken yeşil-beyazlılar 31 Ekim Cumartesi saat 16.00'da evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.

Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğuna oturan Bursaspor, Süper Lig hedefine her geçen gün yaklaşıyor.

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla önemli başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, 1. Lig'deki performansıyla hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Zor dönemlerden geçen ve 3. Lig'e kadar düşen yeşil-beyazlılar, hem mali hem de sportif yapılanmaya giderek tekrar üst liglere tırmanmayı başardı.

Bu sezon 1. Lig'de mücadele eden ve bu ligin favorileri arasında gösterilen Bursa temsilcisi, 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Puan cetvelinde 28 puanla lider durumda bulunan Bursaspor, Süper Lig'e tekrar yükselmek için bu durumu korumaya çalışıyor.

Kelechi Iheanacho her maç gol atarak takımı sırtlıyor

Bursaspor'un oynadığı maçlarda en dikkati çeken isim 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Kelechi Iheanacho oldu.

Ligdeki maçların tamamında üst üste goller bulan Iheanacho, takımının da başarısında önemli rol oynadı.

Iheanacho, attığı 16 golle de ligin gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Deplasmanda geriden gelip kazanmayı bildi

Bursaspor, aldığı 9 galibiyetin 4'ünde deplasmanda geriye düşse de skoru lehine çevirmeyi başardı.

Yeşil-beyazlılar, Kayserispor, Manisa FK ve Batman Petrol maçlarında 2-1, Keçiörengücü maçında ise 4-2 galip gelerek hanesine 3 puanı yazdırdı.

İç saha maçlarında 40 bin seyirci ortalaması

Yeşil-beyazlılar, bu sezon iç saha maçlarında yaklaşık 40 bin seyirci ortalamasıyla oynuyor.

Bursaspor, taraftar desteğini aldığı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'ndaki 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Rakip Bandırmaspor

Bursaspor, ligin 13. haftasında evinde Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlılar, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmadan da galip ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

Kaynak: AA
BursasporCumartesiTrendyolSporSon Dakika

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