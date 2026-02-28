Bursaspor'a 251 bin TL Ceza

Menemen deplasmanı sonrası açıklanan PFDK kararlarında Bursaspor'a toplam 251 bin TL para cezası verildi.

Bursaspor'un Menemen FK deplasmanında oynadığı Nesine 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. 21 Şubat 2026 tarihinde oynanan müsabakadaki disiplin ihlalleri nedeniyle yeşil-beyazlı kulübe toplam 251 bin TL para cezası verildi.

Çirkin tezahürat ve merdiven boşluğu ihlali

PFDK kararına göre Bursaspor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde deplasmanda 4. kez tekrarlanması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca 40 bin TL para cezasına çarptırıldı. Aynı karşılaşmada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu ihlalin sezon içinde 9. kez gerçekleşmesi nedeniyle ise FDT'nin 49/3. maddesi gereğince oy çokluğuyla 211 bin TL para cezası uygulandı.

İki isme ayrı para cezası

Kararlar kapsamında Süleyman Fatih Şen, akreditasyon kartını görünür şekilde taşımadığı gerekçesiyle FDT'nin 46/1. maddesi kapsamında 10 bin TL para cezası aldı. Coşkun Yavuz ise müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunduğu için yine FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 10 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. - BURSA