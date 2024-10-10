Bursaspor'a Destek İçin TSYD'den Başkan Bozbey'e Ziyaret - Son Dakika
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Bursaspor'a Destek İçin TSYD'den Başkan Bozbey'e Ziyaret

Bursaspor\'a Destek İçin TSYD\'den Başkan Bozbey\'e Ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Bursaspor'un geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bozbey, Bursaspor'un üst lige yükselme hedefinden bahsetti ve şehrin spor kültürüne vurgu yaptı.

10.10.2024 09:28  Güncelleme: 09:29
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen ziyarete TSYD Genel Merkez yönetim kurulu üyesi İlhan Öztat, Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Başkan Yardımcısı İhsan Altıkardeş, Sayman Volkan Tezcan ve yönetim kurulu üyeleri Sedat Yoğurtçu ile Saadetin Tamer Tuna katıldı.

Güzel günler bizi bekliyor

Nesine 3'ncü Lig'de mücadele eden Bursa spor'un sezona hızlı bir giriş yaptığını kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yeşil Beyaz'ın artık tüm şehrin takımı olduğunun altını çizip, "İnanıyoruz ki Bursaspor üst lige yükselecek. Hedefimiz Timsah'ın yeniden evi konumundaki Süper Lig'de yer almasıdır. Bunun için camia kenetlendi. Güzel günler bizi bekliyor" dedi.

Bursaspor'a tam destek

Bursa'nın bir spor şehri olduğunu kaydeden TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de kentin en büyük markası olan Bursaspor'a her zaman medya olarak destek sunduklarını kaydetti. Genel merkez yönetim kurulu üyesi İlhan Öztat da tarihi başarılarla dolu olan Bursaspor'un hedeflerine ulaşacağına inandığını aktardı. Ziyaretin sonunda TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e plaket takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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