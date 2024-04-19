Bursaspor\'a Diyarbakır deplasmanında seyircisiz oynama cezası

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Esenler Erokspor maçında yaşananlardan dolayı Bursaspor'a deplasmanda 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Yeşil-beyazlı takım bu sezonki son deplasmanını Diyarbakır'da oynayacaktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü'nün, 13.04.2024 tarihinde oynanan Esenler Erokspor - Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı deplasmanda seyircisiz oynama ve 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Buna göre Bursaspor'un 28 Nisan'da oynayacağı Diyarbekirspor maçına yeşil-beyazlı taraftarlar gidemeyecek. - BURSA