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Bursaspor'a PFDK'dan para cezası ve men cezası - Son Dakika
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Bursaspor'a PFDK'dan para cezası ve men cezası

Bursaspor Kulübü, Afyonspor maçının ardından PFDK'ya sevk edildi ve toplamda 76 bin TL para cezası aldı. Ayrıca Futbol Şube Sorumlusu Sedat Topaloğlu, basın mensubuna saldırdığı gerekçesiyle 5 resmi müsabakadan men edildi.

Bursaspor\'a PFDK\'dan para cezası ve men cezası
14.12.2023 - 23:00,  Güncelleme: 23:02
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Afyonspor maçın sonrası PFDK'ya sevk edilen Bursaspor Kulübü, toplamda 76 bin TL para cezası aldı. Aynı zamanda yeşil-beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Sedat Topaloğlu, basın mensubuna saldırdığı gerekçesiyle 5 resmi müsabakadan men edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü'nün, 10.12.2023 tarihinde oynanan Ses İlaç Afyonspor-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Sedat Topaloğlu basın mensubuna saldırmasından dolayı 5 maç ceza aldı

Ayrıca Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Sedat Topaloğlu da basın mensubuna saldırması gerekçe gösterilerek 5 maçtan men edildi. Açıklama şu şekilde: "Afyonspor maçında Bursaspor Kulübü görevlisi Sedat Topaloğlu'nun, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakadan soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü görevlisi Fetih Yakut'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İHA
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