Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor adım adım 1. Lig\'e geliyor
22.02.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada yeniden zirveye çıktı. Yeşil-beyazlı ekip TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliği geri aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada yeniden zirveye yükseldi.

BURSASPOR'UN RAKİBİ PUAN KAYBETTİ

Geçtiğimiz hafta averajla liderliği Kahramanmaraş İstiklal Spor'a kaptıran yeşil-beyazlı ekip, bu hafta sonuçların ardından yeniden birinci sıraya yerleşti. Ligin 25. haftasında Kahramanmaraş İstiklal Spor, deplasmanda Kırklarelispor'a 3-2 mağlup olarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla birlikte zirve yarışında dengeler yeniden değişti.

YEŞİL-BEYAZLILAR YENİDEN ZİRVEDE

Bu gelişmenin ardından 25 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Bursaspor, topladığı 57 puanla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Yeşil-beyazlı ekip, en yakın rakibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'un 3 puan önüne geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Bursa temsilcisi, bu sezon attığı 64 gole karşılık kalesinde sadece 17 gol gördü.

Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erkan Cinar Erkan Cinar:
    Bursa süper lige yakışıyor 48 25 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan ilk görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı ABD’li turistler havalimanında rehin alındı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 00:11:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.