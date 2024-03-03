Bucaspor 1928'e dünkü maçta 2-0 mağlup olan Bursaspor, çarşamba günü oynayacağı Adıyaman FK maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 29. haftasında deplasmanda konuk olacağı Adıyaman FK maçı hazırlıklarına bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas, destek ve sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Dün oynanan Bucaspor 1928 maçında görev yapan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Adıyaman FK maçı hazırlıklarına hız kesmeden başladı - Son Dakika
Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi' kapsamında, motosiklet kazalarını azaltmak ve motosikletlerin de yol hakkının olduğu bilincini artırmak amacıyla 'Güvenli Sürüş Teknikleri' konulu eğitim semineri düzenlendi. Ayrıca, 40 bin adet bilgilendirici el broşürü dağıtılarak, 800 adet buff hediye edildi ve 500 bin vatandaşa doğrudan ve dolaylı olarak ulaşıldı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen Küçükler ve Minikler Takım Masa Tenisi müsabakaları Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Erşen, müsabakalara yoğun bir katılım olduğunu belirterek, dereceye giren sporcuları ve emeği geçen antrenörleri ve kulüpleri tebrik etti.
Erzurum'un Aşkale ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Tiyatro gösterisi, konuşmalar, şiirler, mehteran ve Erzurum Bar ekiplerinin gösterileriyle coşku zirveye taşındı. Ayrıca, Şehitlik Anıtı'nda saygı duruşu ve dualar yapıldı. Günün sonunda ise dostluk müsabakası düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'yi spor alanında daha da ileriye taşıyacaklarını belirtti. Bakan Bak, kentteki amatör spor kulüplerine destek vermeye devam edeceklerini ve dezavantajlı çocukları spora yönlendirmek için yeni spor alanları inşa ettiklerini söyledi. Ayrıca, Edirnespor'un sorunlarını çözmek için destek verdiklerini ve eski stadyumu yenileyerek şehre bir meydan kazandıracaklarını açıkladı. Bakan Bak, Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi haline getirmek için büyük çaba harcadıklarını ve tesis eksikliklerini tamamlayarak her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nün farklı dallarda mücadele eden sporcuları, sporcu gençlerin velileri ve antrenörler ile bir araya geldi.
Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ve futbolcuları, Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen 'Kadın ve Spor' konulu sergiye katıldı. Sergide, ALG Spor Kulübü'nün kadın futbolunda Gaziantep ve Türkiye'de elde ettiği başarılar takdir topladı. Başkan Ali Gözcü'ye plaket takdim edildi. ALG Spor Kulübü, kadın futboluna ve spora katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.
SunExpress, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları yararına bağış toplamak amacıyla Uluslararası Runtalya Maratonu'na katıldı. Şirketin yaklaşık 200 çalışanı maratona katılarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) için bağış topladı. Elde edilen gelirler, projelerin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yaparak Türkiye spor devrimini yaşadıklarını ve spora verdikleri katkılardan dolayı amatör spor kulüplerine teşekkür ettiğini belirtti. Bakan Bak, Edirne'ye yapılan spor yatırımlarını ve Kırkpınar'ın projesini hayata geçireceklerini söyledi.
Konya'da yaşayan doğuştan işitme engelli 16 yaşındaki Muhammet Taha Baskın, İşitme Engelliler Büyükler Kata Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Muhammet Taha'nın hedefi ise olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazanmak.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu. Derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek ve mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Koray Gençerler ise VAR koltuğunda olacak.
Sivasspor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Bu sezon ilk kez 6 maç üst üste kaybetmeyen Sivasspor, 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan elde etti.
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