Bursaspor hazırlık maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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Bursaspor hazırlık maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi

08.08.2022 23:36
Bursaspor hazırlık maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi

Bursaspor, Afyon kampındaki ikinci hazırlık maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

- Bursaspor hazırlık maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi

BURSA - Bursaspor, Afyon kampındaki ikinci hazırlık maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı takımın gollerini Eren Güler ve Ozan İsmail Koç attı.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Bursaspor, ikinci hazırlık maçında 68 Aksaray Belediyespor'la karşılaştı. İlk yarıya oldukça genç bir kadro ile başlayan yeşil-beyazlı takım, ileri uçta pek varlık gösteremedi. Rakibine fazlasıyla pozisyon veren Bursaspor, 20. dakikada Hasan Gündoğdu'nun golüne engel olamayınca 1-0 geriye düştü.

İkinci yarıya Enver Cenk Şahin ve Kubilay Sönmez'in de oyuna girmesiyle etkili başlayan Bursaspor, 52. dakikada golü buldu. Tuğhan Yıldız'ın asistliğinde Eren Güler, ceza sahası dışından sert ve düzgün vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Golden sonra kalesinde yine pozisyon gören yeşil-beyazlı takım, rakip kalede de tehlikeler oluşturmaya devam etti.

Ozan İsmail Koç galibiyeti getirdi

Mücadelenin 65. dakikasında Hamza Baran Arıkan'ın düzgün ortasına iyi yükselen Ozan İsmail Koç, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-1 öne geçen Bursaspor, kalan dakikalarda da etkili bir oyun ortaya koymaya çalıştı. Zaman zaman rakibine nazaran üstün oynasa da mücadele orta alan mücadelesi şeklinde sona erdi. Yeşil-beyazlı takım üçüncü hazırlık maçını 11 Ağustos Perşembe günü Orduspor 1967'yle oynayacak.

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Kaynak: İHA

Bursaspor, Aksaray, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor hazırlık maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor hazırlık maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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