Bursaspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor'da, Ankara Demirspor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti. Antrenmanda yeşil-beyazlı futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve geçiş oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Son 14 maçtır galibiyet sevinci yaşayamayan Bursasporlu futbolcuların, hırslı görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.
Yeşil-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA
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