Bursaspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Bursaspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı.

15.02.2024 18:00
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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İkinci bölümde geçiş oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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