? ?TFF 2. Lig: Arkent Arnavutköy Belediyespor: 0 Bursaspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Bolluca
Hakemler: Erdem Temel, Mehmet Şenkaya, Musa Çetindemir
Arnavutköy Belediyespor: Sertaç Güzel, Emre Öztürk, Taha Dönmez, Talha Bulut, Aykut Emre Yakut, Muhammet Onur Başyiğit, Bora Aydınlık, Can Ediz Yıldız (Ali Efe Çördek dk. 79), Ömer Faruk Yılmaz, Sirac Susancak, Mehmet Efe Şahin (Hüseyin İkiz dk. 74)
Teknik Sorumlu: Muhammet Emin Gül
Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Barış Gök, Musa Çağıran (dk. 73 Tunahan Ergül), Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu (dk. 84 Hamza Gür), Halil Akbunar (dk. 90+1 Muhammet Zeki Dursun), İlhan Depe (dk. 73 Ertuğrul İdris Fırat), Muhammet Demir (dk. 84 Salih Kavrazlı)
Teknik Direktör: Mustafa Er
Gol: İlhan Depe (dk. 30) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Talha Bulut (Arnavutköy Belediyespor), Halil Akbunar (Bursaspor) - BURSA
