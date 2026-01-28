? ?TFF 2. Lig: Arkent Arnavutköy Belediyespor: 0 Bursaspor: 1 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

? ?TFF 2. Lig: Arkent Arnavutköy Belediyespor: 0 Bursaspor: 1

? ?TFF 2. Lig: Arkent Arnavutköy Belediyespor: 0 Bursaspor: 1
28.01.2026 20:58  Güncelleme: 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında Bursaspor, deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçtaki tek golü İlhan Depe kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Bolluca

Hakemler: Erdem Temel, Mehmet Şenkaya, Musa Çetindemir

Arnavutköy Belediyespor: Sertaç Güzel, Emre Öztürk, Taha Dönmez, Talha Bulut, Aykut Emre Yakut, Muhammet Onur Başyiğit, Bora Aydınlık, Can Ediz Yıldız (Ali Efe Çördek dk. 79), Ömer Faruk Yılmaz, Sirac Susancak, Mehmet Efe Şahin (Hüseyin İkiz dk. 74)

Teknik Sorumlu: Muhammet Emin Gül

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Barış Gök, Musa Çağıran (dk. 73 Tunahan Ergül), Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu (dk. 84 Hamza Gür), Halil Akbunar (dk. 90+1 Muhammet Zeki Dursun), İlhan Depe (dk. 73 Ertuğrul İdris Fırat), Muhammet Demir (dk. 84 Salih Kavrazlı)

Teknik Direktör: Mustafa Er

Gol: İlhan Depe (dk. 30) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Talha Bulut (Arnavutköy Belediyespor), Halil Akbunar (Bursaspor) - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İlhan Depe, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ? ?TFF 2. Lig: Arkent Arnavutköy Belediyespor: 0 Bursaspor: 1 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı
Trump’ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Trump'ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İşte Atlas Çağlayan’ın yıllar önce çekilmiş videosu İşte Atlas Çağlayan'ın yıllar önce çekilmiş videosu

21:15
Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş’a getirtiyor
Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş'a getirtiyor
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:57
Ilias Charalambus’tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
Ilias Charalambus'tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
20:41
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 14 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 21:29:05. #7.11#
SON DAKİKA: ? ?TFF 2. Lig: Arkent Arnavutköy Belediyespor: 0 Bursaspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.