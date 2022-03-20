Giray Bulak'tan hakemlere sitem - Son Dakika
Üye Girişi

Giray Bulak'tan hakemlere sitem

20.03.2022 18:52
Giray Bulak'tan hakemlere sitem

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Bursaspor yenilgisinin ardından hakemlere sitem etti.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Bursaspor yenilgisinin ardından hakemlere sitem etti.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, hakemlere sitem etti. Bulak, "İyi başladığımız çok gol pozisyonuna girdiğimiz bir maçı mağlup kapattık. Hep böyle oluyor. Çok pozisyon buluruz, rakibe az pozisyon veriyoruz ama bir pozisyon gelip sizi buluyor. Bizim puanımız az olabilir, ligin altında olabiliriz ama herkes bu işten ekmek kazanıyor. Topun üstüne basan oyuncuya faul verilir mi? Gole giden oyuncu durdurulursa gol verilmez mi? Sorun yukarıda 13 hakem arkadaşın görevine son vermek değil. Aşağıdan gelen hakemler var. Sorun oradan kaynaklıyor. İşte fırsat, önünüze çıktı. 13 arkadaşınız yok. Onların yerini alın. Bunu demek istiyorlar size. Azcık baskı görüyorlar, değişiyorlar. Kaybetmek önemli değil, değerli olmak önemli. Bunu yaptığımız için değersiz oluyor. 3-4 farkla içeri gireceğimiz devreye 1 farkla giriyoruz. Anlamsız avantaj pozisyonlarının kesilmesi. Oynama, dur, kaybet, hazır ola geç, evine dön biz de öyle yapıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Giray Bulak'tan hakemlere sitem
Giray Bulak'tan hakemlere sitem
Giray Bulak'tan hakemlere sitem
Giray Bulak'tan hakemlere sitem

YORUMLAR
500
Sanayi sitesi hırsızları suçüstü yakalandı Sanayi sitesi hırsızları suçüstü yakalandı YÖNETİCİ FATURAYI ÖDEMEDİ, 3 BİN NÜFUSLU SİTENİN DOĞAL GAZI KESİLDİ YÖNETİCİ FATURAYI ÖDEMEDİ, 3 BİN NÜFUSLU SİTENİN DOĞAL GAZI KESİLDİ

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giray Bulak'tan hakemlere sitem - Son Dakika


Son Dakika
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu!
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'a yenildi
17:58 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç: Rusya'nın gücü kalmadı
17:48 TOGG'un karda gösterdiği performans tam not aldı
17:44 Marsilya Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 19:06:38. #1.11#
SON DAKİKA: Giray Bulak'tan hakemlere sitem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement