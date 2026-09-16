Bursaspor Başkanı Çelik'ten Batman yasağına tribün cevabı, gerekirse ceza yeriz - Son Dakika
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Bursaspor Başkanı Çelik'ten Batman yasağına tribün cevabı, gerekirse ceza yeriz

Bursaspor Başkanı Çelik\'ten Batman yasağına tribün cevabı, gerekirse ceza yeriz
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 19 Eylül'deki Batman Petrolspor deplasmanında taraftarların stada alınmaması kararına ilişkin konuştu. Çelik, yasağı Batman yönetiminin değil güvenlik kurulunun aldığını belirterek, Bursa'daki rövanşta rakip taraftar alınırsa deplasman tribününü kendi taraftarlarına açacaklarını söyledi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Batman deplasmanındaki taraftar yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Deplasman tribününü kendi taraftarımıza açarız" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Başkan Enes Çelik, Batman Petrolspor deplasmanında yeşil-beyazlı taraftarların stada alınmaması kararına ilişkin yeni açıklama yaptı. Batman İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak Batman Petrolspor - Bursaspor karşılaşmasına Bursaspor taraftarlarının alınmamasına karar verdi. Çelik, daha önce yaptığı açıklamanın ardından konuya yeniden değinerek, Batman Petrolspor yönetimi ve Batmanlı taraftarlarla herhangi bir sorunlarının olmadığını vurguladı.

"Batman yönetimi ile en ufak bir problemimiz yok"

Başkan Enes Çelik, kararın Batman Petrolspor yönetimi tarafından değil güvenlik kurulu tarafından alındığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü açıklamam üzerine, bazı anlayamayan arkadaşlar için tekrar açıklama yapma gereği duydum. Diyorum ki, bu yasaklama kararını alan zaten Batman yönetimi değil, güvenlik kurulu. Bizi misafir etmek isteyen Batman yönetimi. Batman yönetimi ve Batmanlılar ile zaten en ufak bir problemimiz yok. Taraftar grupları da bizi misafir etmek istiyor. 'Keşke biz gidebilseydik, ligin ikinci yarısında da onları burada misafir edebilseydik' dedim."

"Esas olan mütekabiliyettir"

Bursaspor taraftarının Batman deplasmanına gidemeyecek olmasına dikkat çeken Çelik, ikinci yarıda Bursa'da oynanacak karşılaşma için de aynı yaklaşımın uygulanması gerektiğini savundu. Çelik, "Gelelim, Bursaspor taraftarı deplasmana gidemezse siz niye rakip takımları misafir etmiyorsunuz, ne samimiyetsiz adamsın, diyenler olmuş. Kardeşim, ben taraftarsız oynuyorsam orada, rakibimiz de burada taraftarsız oynayacak. Esas olan mütekabiliyettir" dedi.

"Deplasman tribününü kendi taraftarımıza açarız"

Rakip taraftarın Bursa'daki karşılaşmaya alınıp alınmayacağı konusunda karar yetkisinin güvenlik kurulunda olduğunu belirten Enes Çelik, buna rağmen alınabilecek muhtemel bir karara karşı tavırlarını da açıkladı. Çelik, "Burada da rakip taraftarın alınmaması kararını biz değil, güvenlik kurulu verecek. Ancak şunu söyleyeyim; rakip takımın taraftarıyla oynanması kararı alınırsa bile deplasman tribününü kendi taraftarımıza açarız, gerekirse de ceza yeriz" diye konuştu.

Batman Petrolspor - Bursaspor karşılaşması, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Batman Şehir Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Başkanı Çelik'ten Batman yasağına tribün cevabı, gerekirse ceza yeriz - Son Dakika

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