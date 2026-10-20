Bursaspor Başkanı Enes Çelik'e bahis sevkinde ceza çıkmadı, PFDK ihlal görmedi - Son Dakika
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik'e bahis sevkinde ceza çıkmadı, PFDK ihlal görmedi

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Bursaspor Başkanı Enes Çelik\'e bahis sevkinde ceza çıkmadı, PFDK ihlal görmedi
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TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemi gerekçesiyle sevk edilen Bursaspor Başkanı Enes Çelik için disiplin ihlali unsurlarının oluşmadığına hükmetti. Böylece Çelik'e ceza verilmezken Bursaspor camiası ve yönetimini ilgilendiren disiplin süreci sonuçlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemi gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile ilgili dosyayı karara bağladı. Kurulun değerlendirmesinde, Çelik'e yöneltilen isnat kapsamında disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı sonucuna varıldı.

Kurul tarafından yapılan incelemenin ardından Enes Çelik hakkında herhangi bir disiplin cezası uygulanmamasına hükmedildi. Kararın gerekçesinde, isnat edilen disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığına dikkat çekildi.

PFDK'nın kararında, "Enes Çelik hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Disiplin süreci karara bağlandı

Alınan kararla birlikte Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik hakkında bahis eylemi nedeniyle yürütülen disiplin süreci sonuçlandı. Kurulun kararı doğrultusunda Çelik'e söz konusu sevk kapsamında herhangi bir ceza verilmedi.

PFDK'nın kararı, Bursaspor camiası ve kulüp yönetimine ilişkin gündemdeki disiplin sürecine yönelik değerlendirmelerin ardından geldi.

Kaynak: İHA
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluTürkiye Futbol FederasyonuBursasporFutbolGüncelSporSon Dakika

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