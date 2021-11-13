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Bursaspor, Batuhan Kör'ün Milli Takım'dan affını isteyecek - Son Dakika

Bursaspor, Batuhan Kör'ün Milli Takım'dan affını isteyecek

13.11.2021 14:07
Bursaspor, Batuhan Kör'ün Milli Takım'dan affını isteyecek

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Yardımıcı Mustafa Ermiş, Ümit Milli Takımı'nda forma giyemeyen Batuhan Kör'le ilgili girişimlerde bulunup, Milli Takım'dan affını isteyeceklerini söyledi.

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Yardımıcı Mustafa Ermiş, Ümit Milli Takımı'nda forma giyemeyen Batuhan Kör'le ilgili girişimlerde bulunup, Milli Takım'dan affını isteyeceklerini söyledi.

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Yardımıcı Mustafa Ermiş, Batuhan Kör ve genel durumla ilgili açıklamada bulundu. Ermiş, Galatasaray maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Dün akşamdan bu yana gerek ulusal gerek yerel medyada birçok serzeniş aldık. Bu konuda şöyle bir şey demek istiyorum, Türk futbolunun lokomotif olan Bursaspor'dan çıkan her futbolcu çok değerli. Profesyonel liglerde mücadele eden sporcular arasında en çok futbolcuya sahibiz. Vakıfköy'den çıkan futbolcular çok değerli. Ümit Milli Takıma gittiği zaman çok mutlu olan ancak döndükleri zaman moralden çöken futbolcular. Bu olumsuzlukları geride bırakmamız lazım. Eğer oynatmıyorlarsa, sadece tribünlerde oturtacaklarsa çağırmamalarını istiyoruz. Bizim çok önemli maçlarımız var ve Batuhan da üst düzey performans gösterecek futbolcumuz. Bu konuda başvurumuz da olacak. Gerekli girişimler olacak. Biz Batuhan Kör'ü takımımızda görmek istiyoruz. Biz futbolcuyu kazanmak için çok uğraşıyoruz ama kaybetmek bu kadar kolay olmamalı. Biz Milli Takım konusunda zarar gördük. Biliyorsunuz Milli Takım kampında Ali Akman'la sözleşme dahi imzalandı. O günlerde de çok tepki oldu. Biz artık sesimizi yükselteceğiz. Bu hafta Tim Matavz yok. Onun yerine de sadece Batuhan Kör oynayabiliyor. O bize lazım. Biz girişimlerde bulunacağız ve başka kulüpler gibi beli ağrıyor mazeretine sığınmayacağız." - BURSA

Bursaspor, Batuhan Kör'ün Milli Takım'dan affını isteyecek
Bursaspor, Batuhan Kör'ün Milli Takım'dan affını isteyecek

Milli Takım, Bursaspor, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Batuhan Kör'ün Milli Takım'dan affını isteyecek - Son Dakika Spor


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