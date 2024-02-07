Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı için bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma koşuları, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

07.02.2024 18:37
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Bursaspor'da Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 25. haftasında sahasında ağırlayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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