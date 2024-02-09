Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı için hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı için hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 25. haftasında yarın oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı için hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Ümit Şengül gözetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmalarla tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.

09.02.2024 16:19  Güncelleme: 16:22
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Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 25. haftasında yarın ağırlayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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