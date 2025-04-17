Bursaspor-Bornova Maçı Hakemi Belli Oldu

TFF 3. Lig'in 29. haftasında Bursaspor'un, sahasında oynayacağı Bornova 1877 maçını hakem Sinan Dereci yönetecek.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, sahasında Bornova 1877'yi konuk edecek. 20 Nisan Pazar günü saat 15.00'de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Bursaspor-Bornova 1877 maçını hakem Rize Bölgesi Klasman Hakemi Sinan Dereci yönetecek. Dereci'nin yardımcılıklarını Akın Karabacak ve Şeyhmus Baysal yaparken maçın dördüncü hakemi de Selim Erzurumlu olacak. - BURSA