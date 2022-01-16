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Tamer Tuna: "Sonuç dışında her şeyden memnunum" - Son Dakika

Tamer Tuna: "Sonuç dışında her şeyden memnunum"

16.01.2022 22:17
Tamer Tuna: "Sonuç dışında her şeyden memnunum"

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Sonuç dışında her şeyden memnunum" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Sonuç dışında her şeyden memnunum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Bursaspor'un Teknik Direktörü Tamer Tuna, düzenlenen basın toplantısında konuştu. Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı anarak konuşmasına başlayan Tuna, "Erzurumspor şampiyon adayı bir takım. Onların bazı özelliklerini nasıl kullandıklarını biliyorduk. Biz o geçişleri nasıl avantaja çevirebiliriz diye planlandığımızda pozisyon üretirken geçişlerde oldukça üst seviyedeydik. Bugün olmayan tek şey goldü. Bursaspor içinde bulunduğu durumu aşabilir. Sezon hedefimiz Play-Off'tu. Süper Lig'e çıkma adına her planın olduğu bir hedefimiz var. Sonuç dışındaki her şeyden oyuncularım adına çok memnunum. Yaptıklarımız lig ortalamasının çok üstündeydi. Bursaspor taraftarı şundan emin olsun, Süper Lig hedefini oluştururken bu camiaya ve taraftara inanarak bu anlaşmayı yaptık. Hala inancımız sürecek ve devam edecek. Bu mücadele hiç bitmeyecek. Maçın sonucu ya da oyun hiç bir zaman etkilemez ama oyun emin olun lig seviyesinin üstüneydi. Fakat gol olmayınca hepimiz biliyoruz ki istedikleriniz olmuyor. Söylediğimiz her şeyi yaptı oyuncularımız. Tebrik ediyorum. Bir puanla ayrıldığı için Erzurumspor'u tebrik etmek gerekiyor. Gelecek gidecek oyuncular olacak. Prensipte anlaştığımız oyuncular var. Bu hafta onlar katılabilirdi. Biraz ağır işleyen, sonucu geç alınan bir süreç yaşayacağız" diye konuştu. - BURSA

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Erzurumspor Kulübü, Ahmet Çalık, Bursaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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