Bursaspor\'da Adem Çağlayan Rüzgarı

TFF 3. Lig 1. Grup şampiyonu Bursaspor'da Teknik Direktör Adem Çağlayan, yeşil-beyazlılarla çıktığı 6 maçı da kazandı.
Bornova 1877 karşılaşmasında şampiyonluk kupasını kaldıran Bursaspor'da, Pablo Martin Batalla'nın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Adem Çağlayan, yeşil-beyazlılarla çıktığı 6 maçta 6 galibiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda yeşil-beyazlılar 18 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Bundan önce Kastamonuspor'da 24 maçta 2.04 puan ortalaması yapan Adem Çağlayan, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Karşıyaka maçından da galip gelip 7'de 7 ile ligi bitirmek istiyor.
Adem Çağlayan'ın, Bursaspor'un başında çıktığı maçlar şöyle:
Bursaspor: 4 - Kırşehir FSK: 0
Bulvarspor: 0 - Bursaspor: 4
Kahramanmaraş: 0 - Bursaspor: 1
Bursaspor: 3 - 23 Elazığ FK: 1
Artvin Hopaspor: 1 - Bursaspor: 2
Bursaspor: 4 - Bornova 1877: 1 - BURSA
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