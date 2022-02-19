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Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

19.02.2022 12:20
Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlandı.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlandı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün öğle saatlerinde Ankara'ya hareket edecek. - BURSA

Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

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İbrahim Yazıcı, Ankaragücü, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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