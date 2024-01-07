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Bursaspor, devre arası çalışmalarına salonda devam etti - Son Dakika
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Bursaspor, devre arası çalışmalarına salonda devam etti

Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devre arası çalışmalarına devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde yapılan idmanda futbolcular, salonda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Bursaspor, devre arası çalışmalarına salonda devam etti
07.01.2024 - 13:21,
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Bursaspor'da devre arası çalışmaları salonda yapılan idmanla devam etti.

Bursaspor devre arası çalışmalarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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