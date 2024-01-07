Bursaspor, devre arası çalışmalarına salonda devam etti

Bursaspor'da devre arası çalışmaları salonda yapılan idmanla devam etti.

Bursaspor devre arası çalışmalarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA