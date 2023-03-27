Bursaspor'da takımın başına Özer Hurmacı getirildi

Futbola ara verdikten 1 yıl 8 ay sonra yeniden sahalara dönen ve Bursaspor forması giyen Özer Hurmacı, yeşil-beyazlı takımın başına getirildi.

KULÜP RESMEN AÇIKLADI

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KÜMEDE KALMA SAVAŞI VERİYORLAR

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış olan Bursaspor, TFF 2. Lig'de mücadele ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, 30 puanla kümede kalma mücadelesi veriyor.