Bursaspor'da takımın başına Özer Hurmacı getirildi - Son Dakika
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Bursaspor'da takımın başına Özer Hurmacı getirildi

27.03.2023 16:04
Bursaspor'da takımın başına Özer Hurmacı getirildi

Bursaspor'da görevinden alınan İsmail Ertekin'in yerine teknik direktörlüğe futbolcu Özer Hurmacı getirildi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı. Süper Lig şampiyonluğu da bulunan Bursaspor, 30 puanla TFF 2. Lig'de kümede kalma mücadelesi veriyor.

Futbola ara verdikten 1 yıl 8 ay sonra yeniden sahalara dönen ve Bursaspor forması giyen Özer Hurmacı, yeşil-beyazlı takımın başına getirildi.

KULÜP RESMEN AÇIKLADI

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KÜMEDE KALMA SAVAŞI VERİYORLAR

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış olan Bursaspor, TFF 2. Lig'de mücadele ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, 30 puanla kümede kalma mücadelesi veriyor.

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Özer Hurmacı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da takımın başına Özer Hurmacı getirildi - Son Dakika


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