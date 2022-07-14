Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Denge ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas istasyonlarıyla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Furkan Emre Ünver, Deniz Knibbe ve Hasan Sabri Karaca'nın tedavilerine devam edildi. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika

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