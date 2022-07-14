Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika
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Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor

14.07.2022 12:28
Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, akşam idmanı ile çalışmalarına devam edecek.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Denge ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas istasyonlarıyla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Furkan Emre Ünver, Deniz Knibbe ve Hasan Sabri Karaca'nın tedavilerine devam edildi. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Tahsin Tam: 'Bursaspor'u play-off yarışında tutmak istiyoruz' Tahsin Tam: 'Bursaspor'u play-off yarışında tutmak istiyoruz' Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları yarın başlıyor Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları yarın başlıyor
Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika
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