Bursaspor'da keyifli antrenman: Çift kale maçta kazanan takım sevinci

Spor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da keyifler yerinde. Bu akşam saatlerindeki antrenmanda çift kale maç yapan yeşil-beyazlılarda kazanan takımın sevinci görülmeye değerdi.

Bursaspor, sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA