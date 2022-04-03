Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

03.04.2022 19:09
Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası ara vermeden Kocaelispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Bursaspor, Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası ara vermeden Kocaelispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Yeşil-beyazlı futbolcular tempolu koşular yaparken, dünkü maç forma giyen isimler yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Topla birlikte ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı. Dün oynanan Keçiörengücü maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.

Bursaspor yarını izinli geçirip, 5 Nisan Salı günü yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

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Bursaspor kalan 8 maçının 5'ini evinde oynayacak Bursaspor kalan 8 maçının 5'ini evinde oynayacak Spor Toto 1.Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Bursaspor: 1 Spor Toto 1.Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Bursaspor: 1

KEÇİÖRENGÜCÜ, Bursaspor, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika


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