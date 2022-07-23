Bursaspor'da maç antrenmanı devam ediyor - Son Dakika
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Bursaspor'da maç antrenmanı devam ediyor

23.07.2022 20:29
Bursaspor'da maç antrenmanı devam ediyor

Bursaspor bu akşam yaptığı antrenmanda da çift kale maç yaptı.

Bursaspor bu akşam yaptığı antrenmanda da çift kale maç yaptı. Yeşil-beyazlı futbolcular yine tüm hünerlerini ortaya koymaya çalıştı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda çift kale maçlar ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dayanıklılık koşuları yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları başladı Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları başladı
Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da maç antrenmanı devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'da maç antrenmanı devam ediyor - Son Dakika
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