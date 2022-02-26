Bursaspor'da Olağan İdari ve Mali Genel Kurul gerçekleşti - Son Dakika
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Bursaspor'da Olağan İdari ve Mali Genel Kurul gerçekleşti

26.02.2022 15:00
Bursaspor'da Olağan İdari ve Mali Genel Kurul gerçekleşti

Bursaspor Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda, 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan borcunun 824 milyon 653 bin TL olduğu açıklandı.

Bursaspor Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda, 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan borcunun 824 milyon 653 bin TL olduğu açıklandı.

Bursaspor Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu bugün gerçekleşti. Uludağ Üniversitesi Fethiye Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda yeşil-beyazlı kulübünün 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan borcunun 824 milyon 653 bin TL olduğu açıklandı. Bu rakam daha önce Divan Kurulu'nda da açıklanmıştı.

4 bin 538 üyeden 113'ü katıldı

Bursaspor'un Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'na katılım çok az oldu. Uludağ Üniversitesi Fethiye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya 113 üye katılım gösterdi. 4 bin 538 üyesi olan yeşil-beyazlı kulüpte bu durum eleştiriyle karşılandı. Yarın Tofaş Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan Olağanüstü Kongre'ye kaç üyenin katılacağı ise merak konusu haline geldi.

Ömer Furkan Banaz da katıldı

Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'na, Bursaspor'un yarın gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa adaylığı koyan tek isim olan Ömer Furkan Banaz da katıldı. Banaz, eski yönetim kurulunu tek tek selamlarken, mevcut Başkan Hayrettin Gülgüler ile de bir araya geldi. Kısa bir görüşmeden sonra Banaz, kendi yönetiminde bulunan isimlerle toplantıyı takip etti. - BURSA

Bursaspor'da Olağan İdari ve Mali Genel Kurul gerçekleşti
Bursaspor'da Olağan İdari ve Mali Genel Kurul gerçekleşti
Bursaspor'da Olağan İdari ve Mali Genel Kurul gerçekleşti
Bursaspor'da Olağan İdari ve Mali Genel Kurul gerçekleşti

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Uludağ Üniversitesi, Türk Lirası, Bursaspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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