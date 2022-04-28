Bursaspor'da Onur Atasayar ameliyat oldu - Son Dakika
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Bursaspor'da Onur Atasayar ameliyat oldu

28.04.2022 17:28
Bursaspor'da Onur Atasayar ameliyat oldu

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Onur Atasayar'ın sağ ayağındaki ağrıların artması sebebiyle operasyon geçirdiği açıklandı.

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Onur Atasayar'ın sağ ayağındaki ağrıların artması sebebiyle operasyon geçirdiği açıklandı.

Bursaspor Kulübü, Onur Atasayar'la ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Profesyonel Futbolcumuz Onur Atasayar'ın son bir aydır sağ ayağındaki rahatsızlığının giderek daha da fazla artması, yapılan tedavilere direnç göstermesi, antrenman ve maç performansını olumsuz etkilemesi nedeniyle operasyon olmuştur. Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, rehabilitasyon süreci başlamıştır. Onur Atasayar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en yakın zamanda eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." - BURSA

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Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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