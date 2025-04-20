Bursaspor\'dan Dominant Zafer

TFF 3. Lig 1. Grup 29. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Bornova 1877'yi 4-1 mağlup etti.
Hakemler: Sinan Dereci, Akın Karabacak, Şeyhmus Baysal
Bursaspor: Kerem Matışlı, Furkan Sakı, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Furkan Özyapı (Ahmet İlhan Özek dk. 65), Yiğitali Bayrak, İlhan Depe (Bora Yılmaz dk. 56), Sedat Cengiz (Furkan Emre Ünver dk. 74), Muhammet Zeki Dursun (Vefa Temel dk. 56), Hamza Gür, Tahir Babaoğlu (Muhammet Demir dk. 56)
Teknik Direktör: Adem Çağlayan
Bornova 1877: Mustafa Erdem Uysal, Emircan Koku (Abdullah Çınar dk. 46), Tuğcan Alp Öztürk (Abdulkadir Kuzey dk. 46), Berkay Eyolcu (Ömer Hızıroğlu dk. 71), Eren Karaağaç, Mete Şentürk (Batuhan Altın dk. 83), Mustafa Hakkı Peker, Fırat İnal, Arda Furkan Abbak (Efe Geçim dk. 83), Utkan Gökçen, Emre Akbulut
Teknik Direktör: Emin Sulhan
Goller: İlhan Depe (dk. 25), Zeki Dursun (dk. 46), Muhammet Demir (dk. 57 ve 78) (Bursaspor), Abdulkadir Kuzey (dk. 52) (Bornova 1877)
Sarı kartlar: Taha Can Velioğlu (Bursaspor), Eren Karaağaç (Bornova 1877) - BURSA
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