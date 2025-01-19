TFF 3. Lig'in 16. haftasında oynanan Bursaspor-Düzcespor karşılaşmasında, maç öncesi seremonide Bursaspor tribünlerinde Filistin bayrağı koreografisi yapıldı.
TFF 3. Lig'in 16. haftasında Bursaspor, sahasında Düzcespor ile karşılaştı. Maç öncesi seremonide taraftarlar; kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkli pankartları açarak Filistin bayrağı oluşturdu. Yapılan koreografi büyük alkış aldı. - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor'dan Filistin Bayrağı Koreografisi - Son Dakika
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