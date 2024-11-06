Bursaspor'dan Güneye Farklı Zafer

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FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 5. haftasında Bursaspor, deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Anorthosis Famagusta takımını 81-66 yendi.

Kition Athletic Center'de oynanan maçın ilk periyodunu Bursaspor, etkili bir oyunla 11 sayılık farka ulaşarak 18-29 üstün geçti. İkinci çeyrekte daha iyi oynayan ev sahibi takım farkı eritse de Bursaspor devreye de 42-39 üstün girdi.

Üçüncü periyotta üstün bir oyun oynayan Bursaspor, bu çeyrekte 20 sayı üretirken rakibini 10 sayıda tutmayı başardı ve son çeyreğe Bursa temsilcisi 13 sayılık farkla 49-62 üstün başladı.

Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Bursaspor, karşılaşmayı 81-66 kazandı.

Bursaspor, bu sonuçla organizasyonun beşinci haftasında üçüncü galibiyetini elde etti.