Bursaspor\'dan Kapalı Gişe Teşekkürü

15.02.2026 22:28
Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Kırklarelispor galibiyetinde taraftarlara ve Gökhan Kırdar'a teşekkür etti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Kırklarelispor galibiyeti sonrası kapalı gişe atmosfer oluşturan taraftara ve daveti kabul eden Gökhan Kırdar'a teşekkür etti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Kırklarelispor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nu dolduran taraftarlara teşekkür eden Çelik, hem tribünlere hem de takımın ortaya koyduğu performansa dikkat çekti. Kapalı gişe oynanan karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Enes Çelik, taraftarın kulüp için en büyük güç olduğunu vurgulayarak, "Stadımızı bugün yine kapalı gişe yapan büyük taraftarımız başta olmak üzere teknik heyetimizi ve futbolcularımızı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Gökhan Kırdar'a teşekkür

Karşılaşma öncesinde tribünlerde yer alan ve taraftarlarla birlikte unutulmaz anlar yaşayan sanatçı Gökhan Kırdar'a da ayrıca teşekkür eden Çelik, bu birlikteliğin kulüp için önemli olduğunu ifade etti.

Bursaspor'un sahasında aldığı farklı galibiyet ve tribünlerin oluşturduğu atmosfer, camiada birlik ve motivasyonun yeniden yükseldiğini gösterdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Kırklarelispor, Gökhan Kırdar, Etkinlikler, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

