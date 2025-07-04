Bursaspor'dan Tema 16 Projesi ile Kalıcı Gelir Hamlesi

Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu, kulübe kalıcı gelir sağlayacak Tema 16 Projesi'ni tanıttı. Özlüce'de inşa edilecek dev projede ilk kazma bu ay vurulacak.

Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu, kulübe kalıcı gelir sağlamak amacıyla hayata geçirilecek Tema 16 Projesi için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantıda, projenin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Divan Kurulu Başkanı Gökhan Tuzlacıoğlu, "Bursaspor Kulübü üyeleri açısından bilgilendirme toplantısını yapıyoruz. Tema 16'nın son aşamalarına gelindi. Bu ay proje ruhsatı alındıktan sonra lansmanı yapılacak" şeklinde konuştu.

Proje mimarı Anıl Aynıgün, projeyle ilgili, "5 bloktan oluşan projede alt katlar tamamen dükkan, üstteki 4 kat ise ofis olacak. Toplamda 180 adet 1+1 ofis ve 8 bin 290 metrekarelik dükkan alanı planlandı. 600 araçlık kapalı ve açık otopark da yer alacak. Ruhsat belediye tarafından onaylandı. 2-3 hafta içinde süreç tamamlanıp Temmuz sonuna kadar inşaata başlanacak" dedi.

"100 adet ön başvuru alındı"

Proje satış sorumlusu Rıdvan Hasırcı ise, "Özlüce'de AVM konsepti yoktu. Bu projede Bursa'ya ve Bursaspor'a yeni bir vizyon kazandırmak istiyoruz. Bursaspor'un ekonomik sıkıntılarını aşması için projeden yüksek maddi gelir elde etmesi hedefleniyor. Şu ana kadar kulüp bünyesinde 100 ön başvuru aldık" ifadelerini kullandı. - BURSA