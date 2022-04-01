Bursaspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak

01.04.2022 11:46
Bursaspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak

Balıkesirspor galibiyeti ile moral depolayan Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Balıkesirspor galibiyeti ile moral depolayan Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Aktepe Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Aktepe Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 13.30'da başlayacak. İki takım arasında oynanacak olan kritik müsabakayı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılığını Mehmet Şahan Yılmaz ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Enes Kanpara olacak. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bursaspor, Balıkesirspor galibiyeti sonrası Ankara deplasmanından da üç puanla ayrılıp seri galibiyetleri başlatmak istiyor. Ev sahibi ekip ise konumunu koruma peşinde olacak. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursaspor taktik antrenman yaptı Bursaspor taktik antrenman yaptı

KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Bursaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:54:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bursaspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement