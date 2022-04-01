Bursaspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak - Son Dakika

Balıkesirspor galibiyeti ile moral depolayan Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Aktepe Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Aktepe Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 13.30'da başlayacak. İki takım arasında oynanacak olan kritik müsabakayı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılığını Mehmet Şahan Yılmaz ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Enes Kanpara olacak. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bursaspor, Balıkesirspor galibiyeti sonrası Ankara deplasmanından da üç puanla ayrılıp seri galibiyetleri başlatmak istiyor. Ev sahibi ekip ise konumunu koruma peşinde olacak. - BURSA