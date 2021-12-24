Bursaspor deplasmanda Nasadoge Menemenspor'la karşılaşacak

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yarın akşam Bursaspor deplasmanda Nasadoge Menemenspor'a konuk olacak. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak olan maçın başlama saati 19.00.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Nasadoge Menemenspor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Aldığı kötü sonuçlar sonrası yeniden teknik direktör değişikliğine giden ve Tamer Tuna ile anlaşan Bursaspor, son 3 haftada 1 puan alırken, son 4 haftada 3 puan alan rakibi ile galibiyet savaşı verecek. Yeşil-beyazlı takım 18 puanla 17. sırada, Menemenspor ise 20 puanla 14. sırada yer alıyor. - BURSA