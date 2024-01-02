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Bursaspor, devre arası çalışmalarına başladı

Bursaspor, devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı. Antrenör Barış Filiz gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas oyunları ve taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü. Yarın öğle saatlerinde yapılacak antrenmanla çalışmalara devam edilecek.

Bursaspor, devre arası çalışmalarına başladı
02.01.2024 - 18:25,
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Bursaspor'da devre arası çalışmaları bugün yapılan idmanla başladı.

Bursaspor devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile başladı. Antrenör Barış Filiz gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Bursaspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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