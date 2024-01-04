Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder\'den Seçim Öncesi Açıklama

Bursa spor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli idari ve mali genel kurul öncesinde adayların neler yapması gerektiğini ve ne zaman evraklarını teslim etmeleriyle alakalı bildiri yayımladı. Başvuralar 6 Ocak'ta, yönetim listeleri ise 10 Ocak'ta verilecek.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, başkan adayları ve olağanüstü kongrenin detayları ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Sakder, "Değerli Bursasporlular, 13 Ocak'ta gerçekleştireceğimiz 'Olağanüstü Seçimli, İdari ve Mali Genel Kurul' öncesinde yeni spor yasası ve yenilenen tüzük hükümleri çerçevesinde; aday adaylarının seçim sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar ve genel kurul hazırlıklarına dair bilgilerimizi tazelemekte fayda görülmektedir. Başkanlık için aday olmak isteyen üyelerimizin başvuruları, 6 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 15.00 - 17.00 arasında Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Divan Başkanlığı tarafından teslim alınacaktır" dedi.

3 yıllı üyelik veya yöneticilik gerekiyor!

Sakder şöyle devam etti: "Göreve talip olan üyelerimizin; toplamda 3 yıl üyelik kıdemi bulunması veya geçmişte Bursaspor Kulübü'nde yöneticilik tecrübesi bulunması - "Adli Sicil Arşiv Kaydı"nda 7405 Sayılı Yasa'nın 5. Madde 4. Bendinde sıralanan suçlara ilişkin kaydı bulunamaması, oy kullanma hakkına sahip 100 genel kurul üyesinin noterden kendisini aday göstermesi şartlarını sağlaması zorunludur. Başkan aday adaylarına noterden imza verecek üyelerimiz, yalnızca 1 kişi için aday göstermede bulunabilir. Divan Başkanlığımıza birden fazla aday başvurusu gelmesi halinde üyelerin tüm listelerde mükerrer imzası olmaması kontrol edilecektir. Onaylanan tüzüğümüzün gereklilikleri bakımından üyelerimizin bu hususa dikkat etmesi önem arz etmektedir. Bir üyenin birden fazla başkan aday adayına imza vermiş olması halinde; hukuken kişinin iradesini değiştirmiş olması nedeniyle, en son kim için imza verdi ise o aday adayına verilen imza geçerli sayılacaktır. Bu durumdakilerin noterde daha önce bir başka aday adayı için attığı imza aday gösterme nisabı açısından değerlendirme dışında kalacağı, oy kullanma hakkı olmayan üyelerin imzalarının da geçersiz sayılacağı hususu aday adaylarının göz önünde bulundurması gereken bir başka odak noktası olacaktır."

4 asgari ücret tutarında bağış olacak!

Açıklamanın devamında, "Başvuru dosyasında; aday adayının kısa bir özgeçmişi, e-devletten de alınabilecek adli sicil arşiv kaydı, gerçekleştirdi ise Bursaspor Kulübü'ne bağış makbuzu yer alacaktır. Divan Başkanlığı olarak, en az 4 asgari ücretin üzerinde bir tutar ile Bursaspor Kulübü'ne bağışta bulunmaları için aday adaylarına çağrıda bulunuyoruz. Üye Sicil Kurulu tarafından aday adaylarının başvuruları inceleyerek, kriterleri karşılayan üyelerimiz Başkan Adayı olarak onaylanacaktır. 6 Ocak 2024 Cumartesi günü yalnızca Başkan Adayı olacak üyelerimizin başvuruları alınacaktır. Adaylığı kesinleşen üyelerimiz; 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 15: 00-17: 00 saatleri arasında Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Divan Başkanlığı'na kendileri dışında 8 Asıl ve 8 Yedek olmak üzere yönetim kurulu aday listelerini teslim edeceklerdir" ifadelerine yer verildi.

Denetim Kurulu da 10 Ocak'ta başvuracak

Galip Sakder ayrıca, "Denetim Kurulu için bağımsız adaylık başvurusu yapacaklar, aynı listede yer alacak Hukuk Kurulu adayları ile birlikte yine 10 Ocak'ta aynı saatlerde başvuru dosyalarını teslim edeceklerdir. Bilindiği gibi TFF ve disiplin kurulları kaldırılmış olup; disiplin süreçleri de yeni oluşturulan Hukuk Kurulu tarafından yürütülecektir. Denetim Kurulu ve Hukuk Kurulu aynı çarşaf listede, yönetimden ayrı sandıklarda oylanarak seçilecektir. Denetim Kurulu listesinde (iktisadi idari bilimler veya hukuk fakültesinden lisans mezunu ve 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip ya da 5 yıllık mali müşavirlik ruhsatına sahip olan) 3 Asıl ve 3 Yedek; aynı listede seçime girecek Hukuk Kurulu için ise (hukuk fakültesi mezunu ve beş yıllık mesleki tecrübeye sahip) 3 Asıl 3 Yedek üye yer almalıdır. Yönetim ve Denetim Kurulu (beraberinde Hukuk Kurulu) başvurularında aday üyelerin ıslak imzalarının yer alması, 7405 Sayılı yasaya göre adli sicil arşiv kaydı yönünden de engel teşkil edecek durumları olmaması gerekmektedir" sözlerini ekledi.

Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, son olarak da şunları dile getirdi:

"Çoğunluk sağlanamaması halinde 20 Ocak Cumartesi saat 14: 00'da gerçekleştirilecek olan seçim sürecinin Bursaspor'a yakışır şekilde tamamlanması dileğiyle; yeni seçilecek kurulların Olağan seçimin yapılacağı Mayıs ayına kadarki sürede, yalnız bırakılmamasının "hepimizin Bursaspor'u" için hayati önem arz etmekte olduğunu hatırlatmak isteriz." - BURSA