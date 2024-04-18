Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Seçim Öncesi Toplantı Düzenleyecek

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, 25 Nisan Perşembe günü yapılacak olan Divan Kurulu Toplantısı'nı işaret ederek, "Hata lüksümüz yok. Seçilecek başkan ve ekibini geçmişin sorumluluğu ile tek başına bırakma rehavetine girme şansımız yok" dedi. Sakder ayrıca toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de katılacağını belirtti.
Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, şu açıklamayı yaptı:
"Büyük Bursaspor Camiası', başarının etrafında bir araya gelenlerin oluşturduğu alelade bir topluluk değil; 'şampiyonluğa giden süreçteki gibi' en zor günlerinde 'Şehrin Bütünleşmesi' ile imkansız denilenleri, gerçek başarı hikayelerine dönüştürmüş güçlü iradenin ta kendisidir. Bugün de geçmişte olduğu gibi, çıkış yolumuzu kent birlikteliğiyle açacağımız yeni süreci yönetecek 'Lider bir Başkan ve Ekip' yönetiminin göreve gelmesine ihtiyaç duyulan belki de bugüne kadarki en önemli seçimin arifesindeyiz. 25 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, bağımsız Denetim Kurulumuz tarafından Kulübümüzün mevcut durumunun etraflıca anlatılacağı, Kulübün geleceğine dair istişare hüviyetinde bir Divan Toplantısı gerçekleştireceğiz.
Daha önce defaten destek vererek Bursaspor'un yanında olacağını vurgulayan, aynı zamanda Divan Kurulu Üyemiz de olan Bursa Büyükşehir Başkanımız Sn. Mustafa Bozbey'in de kendisine yapılacak bilgilendirmeler sonrası bu toplantıdaki paylaşımlarını oldukça önemsiyoruz. Hata lüksümüz yok. Seçilecek başkan ve ekibini geçmişin sorumluluğu ile tek başına bırakma rehavetine girme şansımız yok. Her üyemizin göreve talip olması nasıl ki en tabi hakkı ise; iş bilen liyakat sahibi bir aday çıkması halinde bu yönetim etrafında katkı sağlamanın da göreve talip olmak kadar önemli olduğunun farkında olmalıyız. Üyelerimiz ilk defa bu seçim sürecinde noterde aday göstermek yerine Kulüp'te imza verecekler. Aday adayları ise noter masrafı ödemek yerine bu tutarı Kulübümüze bağış yaparak dekont/ makbuzunu başvuru dosyasına ekleyecekler."
Aday adaylarından ricamız, gerçekleştireceğimiz toplantıda net olarak ortaya konacak mevcut tabloyu görerek kendi çözüm yollarını 'nasıl'ları ile birlikte tarttıktan sonra başvuruda bulunmaları; Basın mensuplarımızdan ricamız, adayım diye isim duyurmaya çalışana, kulaktan dolma ifadelere değil aday adaylarına proje - ekip ve gerçekçi çözümlerine göre yer vermeleri; Üyelerimizden ricamız ise borç yönetimi - plan - program - ekip değerlendirmesi ile aday göstermek üzere gelmeleri olacak. Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer Belediye Başkanlarımızı da hayırlı olsun ziyaretlerimizde kendilerini bu toplantıya davet edeceğiz. Yine; Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız, Organize Sanayi Bölgelerimiz ile Bursaspor için mücadele veren sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarını davet edeceğiz
Geçmiş dönemlerde sorumluluk üstlenen Bursaspor Kulübü Başkanlarımız ve yöneticilerimizi de bu birliktelik toplantısında yanımızda görmek istiyoruz. Biz de Divan Kurulu bünyesinde tüm bu paydaşlarımız ile birlikte oluşturacağımız 'Risk Yönetimi Komitesi'nde, Kulübün geleceğini ilgilendiren şirketleşme ve diğer önemli gündemleri de hemen seçim sonrası, aktif katılımlı bir süreç ve ortak akılla olgunlaştırdığımız strateji raporlarımızla seçilecek yönetimin yanında yer alacağız." - BURSA
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