Bursaspor Divan Kurulu Toplantısı 8 Mayıs'ta Gerçekleşecek - Son Dakika
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Bursaspor Divan Kurulu Toplantısı 8 Mayıs'ta Gerçekleşecek

Bursaspor Divan Kurulu Toplantısı 8 Mayıs\'ta Gerçekleşecek

Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşecek olan Divan Kurulu Toplantısı'nın tarihini duyurdu.

28.04.2024 13:48  Güncelleme: 13:51
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Ertelenen Bursaspor Divan Kurulu Toplantısı, 8 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, birçok önemli ismin toplantıya katılması için de çağrıda bulundu.

Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her seçimli genel kurul öncesi alışıla geldiği üzere gerçekleştirdiğimiz divan kurulu toplantımız, 8 Mayıs 2024 Çarşamba saat 18.00'de, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacaktır. 'Şehrin Takımı için Kent Birlikteliği' çağrısı ile ziyaret ederek davette bulunduğumuz başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımız olmak üzere; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi Başkanlarımızın da bu bütünleşme toplantısına katılımını bekliyoruz. 20 yılın üzerinde kıdemi bulunan üyelerimizin oluşturduğu Bursaspor'un istişare organı olan Divan Kurulumuz, kulübün kurumsal hafızasını teşkil ederken; bağımsız Denetim Kurulumuzun, mevcut durum analizini paylaşacağı istişare toplantımıza; geçmiş dönemlerde sorumluluk üstlenen Başkanlarımız, eski yöneticilerimiz ve Bursaspor için mücadele veren dernek başkanlarımızın katılımını önemsiyoruz. Divan Kurulumuz seçim sonrası da görevin gerekliliği olarak seçilecek yönetimle sürekli diyalog halinde olacak doğru bildiği yolda desteklerini sürdürecektir." - BURSA

Kaynak: İHA

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