Bursaspor, Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'un bugünkü çalışmasında çift kale maç yaptı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas istasyonları çalışan futbolcular, antrenmanı çift kale maç yaparak tamamladı.
Yarını izinli geçirecek olan yeşil-beyazlı takım, çalışmalarına 16 Aralık Cumartesi öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - BURSA
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