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Bursaspor, Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Bursaspor, Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü.

Bursaspor, Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
14.12.2023 - 13:39,
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Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'un bugünkü çalışmasında çift kale maç yaptı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas istasyonları çalışan futbolcular, antrenmanı çift kale maç yaparak tamamladı.

Yarını izinli geçirecek olan yeşil-beyazlı takım, çalışmalarına 16 Aralık Cumartesi öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursaspor, Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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