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Bursaspor, Diyarbekirspor maçı için taktik provaya başladı - Son Dakika
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Bursaspor, Diyarbekirspor maçı için taktik provaya başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı için taktik provalarına başladı. Yeşil-beyazlılar, bugün yapılan idmanda yoğun çalışmalarını sürdürdü.

Bursaspor, Diyarbekirspor maçı için taktik provaya başladı
18.12.2023 - 13:04,
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Bursaspor'da Diyarbekirspor maçının son taktik provaları yapılmaya başlandı. Yeşil-beyazlılar bugün yapılan idmanda yoğun çalışmasına devam etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve pas istasyonlarıyla başladı. İkinci bölümde sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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