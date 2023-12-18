Bursaspor, Diyarbekirspor maçı için taktik provaya başladı

Bursaspor'da Diyarbekirspor maçının son taktik provaları yapılmaya başlandı. Yeşil-beyazlılar bugün yapılan idmanda yoğun çalışmasına devam etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve pas istasyonlarıyla başladı. İkinci bölümde sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA