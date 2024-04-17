Bursaspor, Ertuğrul Kurtuluş\'un sözlerinin yalan olduğunu açıkladı

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Bursaspor Kulübü, Ertuğrul Kurtuluş'un Esenler Erokspor maçından sonra Ümit Şengül'le yaşadığı diyaloğun yüksek nabızla söylenen sözler olduğunu belirterek çıkan haberlere yalanlama geçti. Ayrıca Ertuğrul'un Bursaspor Kulübü'nü TFF'ye şikayet ettiği ancak bundan da vazgeçtiği belirtildi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Önceki dönem alacaklarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla kulübümüze ihtar gönderen futbolcumuz Ertuğrul Kurtuluş, yönetim kurulumuzla yaptığı görüşmede ihtarınıgeri çekmiştir. Son dönemde kamuoyunda gündem teşkil eden futbolcumuz Ertuğrul Kurtuluş'un, Esenler Erokspor maçı sonrasında yaptığı iddia edilen davranışlar gerçeği yansıtmamaktadır. Ertuğrul Kurtuluş'un teknik ekip ile yaşadığı diyalog, her maçın ardından yüksek nabızla söylenen kelimelerin, basın mensuplarına yanlış aktarılmasından ibarettir. Gerçekleşen diyalog sadece maçın içerisindeki bir pozisyon ile ilgilidir. Bu tür durumların futbol atmosferinde normal olduğunu, futbolcumuzun herhangi bir hata yapmadığını belirtmek isteriz." - BURSA