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Bursaspor, genç futbolcu Ahmet Çobanoğlu ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Bursaspor, genç futbolcu Ahmet Çobanoğlu ile sözleşme imzaladı

Bursaspor Kulübü, 23 kez milli takım forması giyen 2008 doğumlu futbolcu Ahmet Çobanoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen imza törenine kulüp başkanı, gençlik geliştirme kurulu başkanı, futbolcu ve ailesi katıldı. Bursaspor, Ahmet Çobanoğlu'na yeşil-beyazlı forma altında başarılı bir kariyer diledi.

Bursaspor, genç futbolcu Ahmet Çobanoğlu ile sözleşme imzaladı
12.01.2024 - 23:12,  Güncelleme: 23:15
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Bursaspor Kulübü, genç futbolcusu Ahmet Çobanoğlu ile sözleşme imzaladı. 23 kez milli takım forması giyen 2008 doğumlu futbolcu için, basına kapalı imza töreni de düzenlendi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, altyapısında yetişen Ahmet Çobanoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imza törenine Başkanımız Recep Günay, Gençlik Geliştirme Kurulu Başkanımız Mesut Uçaner, futbolcumuz Ahmet Çobanoğlu ve ailesi katıldı. 23 kez milli takım formasını terleten Ahmet Çobanoğlu'na yeşil-beyazlı forma altında başarılı yıllar geçirmesini dileriz." - BURSA

Kaynak: İHA
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